Ex fiscal venezolana denuncia a Maduro ante Corte Penal Internacional

La Haya

La ex fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, denunció al presidente del país, Nicolás Maduro, y a varios de sus ministros ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad, y dijo que su gobierno llevó a cabo entre 2015 y 2017 un plan "de limpieza social".

TE RECOMENDAMOS: Denuncian a Maduro en corte de La Haya



"Han cometido crímenes de asesinato, torturas, encarcelación, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil", dijo Ortega a su salida de las oficinas de la Corte Penal Internacional, en La Haya.



La ex fiscal dijo que entre las pruebas entregadas hay "reconocimientos médicos legales, reconocimientos psiquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas" a víctimas, añadió en su comparecencia ante un grupo de medios internacionales.

Ortega explicó que ha cedido a la Fiscalía de la CPI "más de mil elementos probatorios.



El número de muertos entre enero de 2015 y junio de 2017 llegaría a las 8 mil personas y las detenciones arbitrarias a las 17 mil según dijo en una declaración en la que no aceptó preguntas.



"Nos vimos en la necesidad de acudir a esta instancia internacional por cuanto en Venezuela no hay justicia. No es posible que se logre sancionar a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad", dijo Ortega, que fue fiscal de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017.



Además de implicar a Maduro, la ex fiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

TE RECOMENDAMOS: Venezuela, en 'default' parcial, reestructura deuda con Rusia



"Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad, así como por el hambre, las miserias, las penurias a las que está sometido el pueblo de Venezuela", dijo Ortega, a lo que añadió que también ha pedido a la corte "órdenes de capturas internacionales" contra los denunciados.

#ENVIVO Acabo de denunciar al Gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad https://t.co/8BMeM1pHRI — Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) 16 de noviembre de 2017

JASR