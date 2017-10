Liberarán archivos sobre el asesinato de Kennedy

Washington

El mandatario estadunidense, Donald Trump, autorizó la publicación próxima de miles de nuevos documentos sobre el asesinato del ex presidente de EU John Fitzgerald Kennedy (JFK) en 1963, que han permanecido por décadas en secreto, alimentando variadas teorías conspirativas.

“Sujeto a la recepción de nueva información, permitiré, como presidente, que los por mucho tiempo bloqueados y clasificados Archivos JFK sean abiertos”, comunicó ayer en su cuenta de Twitter.

Momento crucial en la historia estadunidense, el asesinato del joven presidente —quien gobernó del 20 de enero de 1961 hasta el día de su muerte, el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas— ha evocado múltiples teorías que se enfrentan a la versión oficial, que señala a Lee Harvey Oswald como el único responsable del crimen.

Las especulaciones se avivaron tras la película JFK del director Oliver Stone en 1991, que mostraba teorías conspirativas en torno al asesinato de Kennedy, a los 46 años. Ante el debate público que le siguió, una ley de 1992 autorizó la publicación de millones de documentos.

Sin embargo, se reservaron algunos de forma confidencial, por al menos 25 años más, siendo el mandatario estadunidense en turno el que decidiría si seguían bajo resguardo secreto o salían a la luz pública. El plazo vence el próximo jueves.

Tras el tuit de Trump, está previsto que los archivos se abran el próximo jueves, casi 54 años después del asesinato de Kennedy, una ocasión esperada con gran ansiedad tanto por historiadores como por defensores de teorías conspirativas.

Sin embargo, Trump puede aún mantener algunos archivos en secreto bajo el argumento de proteger fuentes y métodos de inteligencia aún usados por el gobierno estadunidense, un derecho al que el magnate no renunció.

Algunos medios estimaron que hay tres mil 100 archivos aún secretos y han asegurado que miles de informes fueron liberados hace años con apartados tachados, pero ahora serán publicados en su versión íntegra.

La revista Político destacó el viernes, citando a miembros del gobierno, que Trump estaba bajo presión, particularmente de la Agencia Central de Investigación (CIA), para que bloquee la publicación de algunos de esos documentos, especialmente los que se remontan a los años 90 porque podrían poner en peligro a agentes e informantes aún en ejercicio.

La portavoz de la Casa Blanca, Lindsay Walters, declaró a la revista que la oficina de Trump está trabajando “para asegurar que pueda publicarse la máxima cantidad posible de datos” de esos archivos el jueves.

Según Político, es posible que los documentos que datan de 1990 se publiquen con parte de la información censurada para evitar exponer operaciones de inteligencia recientes.

Existen unos 5 millones de documentos, provenientes principalmente de los servicios de inteligencia, la policía y el Departamento de Justicia, que están en Washington detrás de los muros de los archivos nacionales.

Oficialmente, en 1964 una investigación del entonces presidente de la Corte Suprema, Earl Warren, concluyó que Oswald, un ex soldado que había vivido en la Unión Soviética, actuó solo cuando le disparó al convoy presidencial, alcanzando a Kennedy con dos tiros, uno en la cabeza.

No obstante, en 1979 una comisión del Congreso concluyó que Kennedy fue “probablemente asesinado como resultado de una conspiración” y no descartó la existencia de dos tiradores. Sin embargo, no pasó más allá de la comisión al pleno.

Si bloqueara los documentos más delicados, Trump decepcionaría a historiadores y a los defensores de teorías conspirativas, un grupo del que él mismo no está tan lejos, dado que es su campaña electoral de 2016 llegó a sugerir que el padre del senador republicano Ted Cruz tuvo algo que ver con el asesino.