López, en casa, gracias a Zapatero, dice Tintori

Caracas

Lilian Tintori, la esposa del opositor venezolano Leopoldo López, agradeció directamente al ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero porque, dijo, gracias a sus gestiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro fue que se logró el beneficio del arresto domiciliario para su marido.

"Después de tantos meses, después de tantas visitas a Venezuela, hoy podemos decir que el ex presidente Zapatero logró empujar esta medida, y como familia lo agradecemos", dijo Tintori. Además, aseguró que la medida de arresto domiciliario que recibió el político de 46 años, después de estar tres años y cinco meses preso le fue otorgada ya que no había garantías para su vida en la prisión.

"No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa, fue una medida porque a Leopoldo lo torturaban en la cárcel militar de Ramo Verde", dijo Tintori durante una concentración opositora en el este de Caracas. El fundador del partido Voluntad Popular (derecha) fue trasladado el sábado a su residencia tras recibir la medida de arresto domiciliario. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) informó que "la medida humanitaria" se debió a "problemas de salud" del político.

Tintori aseguró que esta decisión "era urgente para Leopoldo porque no se le garantizaba su vida en la cárcel", y añadió que él "conoció la tortura y la maldad" dentro del centro militar donde estaba cautivo desde febrero de 2014. Las autoridades no han explicado aún cuáles fueron las motivaciones para esta "medida humanitaria" o si la integridad de López, condenado a más de 14 años de cárcel, estaba en verdad comprometida.

En un mensaje en Twitter, el ministro de Información, Ernesto Villegas, recordó la ola de rumores que se formó el pasado 3 de mayo cuando se difundió la falsa información de que López había muerto. "Ahora su vida es responsabilidad exclusiva de su esposa y aliados", dijo Villegas.

En las primeras declaraciones en mayo, su familia había asegurado que López se hallaba en buenas condiciones, pero Tintori dijo ayer que los últimos días "fueron los peores", obligado, dijo, a comer los alimentos de la prisión y no la dieta que ella enviaba para él, por lo que bajó seis kilos de peso.

"Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro", porque "no se negocia la libertad, no se negocian los derechos humanos, no se negocia la dignidad, ni nuestra familia", dijo Tintori al preguntársele si la medida era resultado de una negociación. López fue llevado a su casa acompañado de la ex canciller Delcy Rodríguez y de u hermano, el alcalde Jorge Rodríguez, cerca de las 03:00 hora local, dijo Tintori, sin aviso previo.

En una conversación sostenida ese día, Tintori les agradeció la medida y además les dijo que "no puede existir más tortura en Venezuela, no deben existir más presos políticos" y que deben "trabajar en conjunto para lograr entendimiento, lograr concordia y lograr solución inmediata a la crisis".

Miles de opositores volvieron a marchar ayer al cumplirse 100 días de protestas con 91 muertos, para reafirmar que seguirán en las calles buscando la salida de Maduro y la liberación plena de Leopoldo López junto a todos los políticos presos, más de 400 según la oposición. "Cien días y sigo en rebeldía contra la tiranía", se leía en pancartas que levantaban muchos de los dos mil opositores en el este de Caracas, quienes también llevaban afiches y camisetas con el rostro de López. Símbolo de los opositores encarcelados, la oposición llamó a seguir protestando hasta lograr "su libertad plena y la del país".





Ex presidente español espera que se pueda “avanzar” hacia la paz

Leopoldo López fue detenido en febrero de 2014 y condenado a casi 14 años por instigar a la violencia en las protestas de ese año contra el presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos. Su excarcelación se dio tras meses de gestiones del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien espera que este "paso" permita "avanzar" hacia la paz, la "convivencia democrática" y "en la búsqueda de soluciones concertadas" a la crisis.

La liberación fue saludada por gobiernos de América Latina, España y Estados Unidos, y también por la OEA. Según el analista venezolano Luis Vicente León, al gobierno le interesa bajar la tensión ante el riesgo de una mayor desestabilización y una fractura en la fuerzas armadas, mientras la oposición moderada quiere evitar "el suicidio en una situación de perder-perder". Pero una negociación "implica concesiones", advirtió León. "Nadie ofrece su cabeza de forma voluntaria", añadió. La fiscal general, Luisa Ortega, chavista crítica, cree que el gobierno busca lavar su imagen con esa excarcelación.