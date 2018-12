Cuba, con agentes infiltrados en misión médica: Bolsonaro

Agencias

El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ayer que Cuba tenía “agentes e integrantes del ejército" infiltrados entre los galenos que formaban parte del programa Más Médicos, el cual el gobierno isleño decidió abandonar tras las críticas vertidas por el ultraderechista.



El futuro mandatario, quien será investido el 1 de enero, dijo, en una transmisión en directo vía Facebook, que unos 200 profesionales de los más de 8 mil que dejaron recientemente Brasil “no tenían que ver con la medicina".



“Los 200 primeros que se fueron eran todos agentes cubanos o integrantes del ejército cubano. Estaban aquí vigilando el trabajo esclavo practicado por ellos aquí dentro, con la connivencia del Partido de los Trabajadores" (PT) del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, señaló Bolsonaro.



El capitán de la reserva del Ejército, quien ha criticado duramente la iniciativa del PT, recalcó que esos 200 supuestos médicos, "salieron porque podrían ser fiscalizados" por el gobierno a partir de enero, cuando se iniciará su mandato.



“Teníamos la confirmación de que no tenían nada que ver con la medicina", dijo. El Más Médicos fue creado en 2013 por el Partido de los Trabajadores para ofrecer salud en los lugares más remotos y pobres de Brasil, pero Cuba decidió abandonarlo tras las críticas realizadas por Bolsonaro.



El ultraderechista señaló que los médicos cubanos estaban trabajando en el país en condiciones de “esclavitud”, por permanecer separados de sus familias y recibir solo el 30 por ciento de su sueldo, ya que el resto es destinado al gobierno de ese país.



En su pronunciamiento realizado desde su residencia en Río de Janeiro y que fue más breve de lo habitual, Bolsonaro insistió en que no invitó a los mandatarios de Cuba y Venezuela a su investidura.



En tanto, los presidentes de los países socios y Estados asociados al Mercosur iniciaron ayer una reunión cumbre en Montevideo con la esperanza de iniciar una reforma del bloque.



La amenaza de Bolsonaro, de retirarse del grupo si no produce mejoras para Brasil luego de que asuma el primero de enero próximo, es el contexto en el que el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, inauguró la reunión.