Padre del atacante en Las Vegas estuvo en lista del FBI

Washington

Benjamin Hoskins Paddock, el padre del autor de la matanza ocurrida en Las Vegas, Stephen Paddock, formó parte de la lista de "Más Buscados" del FBI durante casi ocho años, según confirmaron fuentes oficiales a la cadena CNN.



El nombre del padre salió a la palestra después de que su hijo Stephen acabara con la vida de al menos 58 personas e hiriera a más de 500 cuando empezó a disparar con un rifle automático contra los asistentes a un concierto desde la habitación de su hotel en un casino de Las Vegas.



Hoskins Paddock aparece en dicho listado del FBI desde el 10 de junio de 1969 hasta el 5 de mayo de 1977, y fue descrito en un cartel del FBI como "psicópata diagnosticado", y como un individuo que indicó tener "tendencias suicidas" cuyo delito era el "robo de bancos".

El cartel indica que Benjamin Hoskins Paddock, conocido también por varios alias como "Big Daddy", "Chromedome" y "Old Baldy", fue declarado culpable por robar bancos y automóviles.



Paddock aterrizó en la lista de los más buscados del FBI después de escapar de una prisión federal de Texas en 1960, donde cumplía condena tras ser sentenciado a 20 años de prisión por robar un banco, según publicaron entonces medios locales.



Según el diario Eugene Register-Guard, el padre del autor de la masacre que sacude a Estados Unidos vivió en el área de Eugene-Springfield en el estado de Oregon durante varios años bajo el nombre de Bruce Werner Ericksen.



El hermano menor del asesino, Eric Paddock, ya había informado esta mañana a la prensa de este dato, y que él mismo nació mientras su padre huía de las autoridades.



"No lo conocía, no lo conocíamos -dijo Eric Paddock-. Nunca estuvo con mi madre, yo nací mientras huía y esa es la última vez que estuvo en contacto con nuestra familia".



En cuanto a lo que motivó a su hermano a disparar hoy contra miles de personas que asistían a un concierto country en Las Vegas, Eric Paddock confesó que tanto él como su familia "todavía están completamente confundidos".



Las autoridades todavía están investigando la posible motivación detrás del que se ha convertido en el tiroteo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos.

