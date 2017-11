Lana Lokteff, la supremacista blanca que lucha contra el feminismo en EU

Ciudad de México

Lana Lokteff es una mujer de origen ruso que radica en Estados Unidos y que forma parte del alt-right, el movimiento que se opone a la migración y el multiculturalismo, que lucha por la supremacía blanca y que apoyó la campaña de Donald Trump rumbo a la presidencia.

Considerada la "abeja reina" entre las ultraderechistas de EU, Lokteff considera que "las mujeres modernas son muy infelices debido al feminismo y a la igualdad que han alcanzado en ciertos aspectos con los hombres".

En entrevista con la BBC, Lokteff sostiene que el feminismo es un arma peligrosa para las mujeres, pues con él "se ha logrado que las mujeres tengan que trabajar y perseguir carrera. Y llegan a los 40 años y se dan cuenta de '¡Qué horror! No tengo una familia, no tengo hijos, no tengo un hombre y me siento muy muy sola'".

Para Lokteff, las mujeres "se olvidaron de la prioridad, que es tener una familia. El feminismo ha considerado esta idea como si fuera diabólica y miran a las madres y amas de casa con desprecio".

La ultraderechista sostiene que "las mujeres realmente sólo queremos tres cosas: ser bellas, atraer a un hombre exitoso que nos proteja y tener una familia. ¿Qué mujer no quiere eso? Ésa es la verdad... aunque muchas mujeres lo nieguen, todas queremos ser bellas y que te proteja tu hombre".

La mujer, de piel blanca, cabello rubio y ojos azules, promueve sus ideología a través de un programa de radio en una de las estaciones de Red Ice, un conglomerado de medios que dirige su esposo, el sueco Henrik Palmgren.

Lokteff considera que, aunque no son tan visibles en los movimientos ultraderechistas, las mujeres que comparten su ideología fueron quienes dieron la victoria de Donald Trump frente a Hillary Clinton, el año pasado.

"Muchas mujeres sólo quieren tener una vida plácida y no quieren sentirse excluidas por sus puntos de vista. Yo no soy así", señala Lokteff.

"(Ellas) no se involucran en política, no resisten las presiones, no quieren que las llamen racistas. Pero están allí: son las esposas, madres, hermanas y están apoyando al movimiento.

"Muchas de ellas escuchan mis programas y lo sé porque recibo muchos mensajes de muchas mujeres nacionalistas en este país. No olvidemos que Trump ganó la presidencia gracias al voto de las mujeres blancas nacionalistas", afirma.

"Somos el equivalente en Estados Unidos de los nacionalistas europeos, estamos tratando de recuperar nuestra identidad y nuestras raíces europeas", expresa.

"Queremos tener países blancos para gente blanca, en los que nosotros los blancos seamos la mayoría. Apoyamos los valores tradicionales y estamos en contra de la globalización, en contra de las fronteras abiertas y de los valores liberales", agrega.





