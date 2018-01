Un Kennedy enciende las redes por inusual brillo labial

El legislador Joe Kennedy III, sobrino nieto del ex presidente John F. Kennedy, encendió anoche las redes sociales, pero no por responder al informe presidencial de Donald Trump, sino porque sus labios parecían húmedos y brillantes, lo que generó muchos tuits que decían que estaba "babeando".

Joe Kennedy III gave an intelligent and moving response to this nonsense that is a Donald Trump America, but yes his lips were chap. Good job internet. You really burned him so super good.