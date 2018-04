Trudeau pide "crear puentes" para promover el crecimiento

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llamó en Lima, en el marco de la Cumbre de las Américas, a "construir puentes" entre los países del continente para estimular el crecimiento económico.

"La idea de construir puentes es importante, porque esa es la forma en la que avanzamos como líderes en política, en negocio y en la sociedad", dijo Trudeau al hablar en la III Cumbre Empresarial de las Américas, previa al cónclave de gobernantes.

"La Organización de los Estados Americanos, de la Cumbre de las Américas, son ejemplos de eso. De construir puentes, de compartir ideas y trabajar conjuntamente para crear crecimiento a lo largo de las Américas", comentó.

"Juntos hemos logrado cosas muy grandes, cosas que no hubiésemos logrado solos aquí. El comercio es el ejemplo perfecto", agregó Trudeau tras indicar que "Canadá es una puerta al mundo".

Además, el gobernante canadiense y el presidente peruano, Martín Vizcarra, hablaron sobre "temas de interés prioritario en la agenda bilateral y multilateral", según la secretaria de prensa presidencial.

Vizcarra era vicepresidente peruano y embajador en Canadá antes de asumir la presidencia hace tres semanas, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

"Hay muchas oportunidades para aumentar el comercio con nuestros socios en las Américas. Esta mañana, hablé con Martín Vizcarra sobre los empleos y el crecimiento que podemos crear para la gente en Canadá y Perú", escribió Trudeau en su cuenta Twitter.

