Assange pide suspender a España de la Unión Europea

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, pidió al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que suspenda a España de la Unión Europea (UE) por haber violado las libertades civiles y por su respuesta policial durante el referéndum de autodeterminación en Cataluña.

"Estimado Junker, ¿es esto respeto a la dignidad humana, la libertad y la democracia?, preguntó Assange en Twitter.

Dear @JunckerEU. Is this "respect for human dignity, freedom and democracy"? Activate article 7 and suspend Spain from the European Union for its clear violation of Article 2.



