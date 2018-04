Juez concede a abogado de Trump postergar juicio con actriz porno

Un juez de Los Ángeles concedió a Michael Cohen, abogado de Donald Trump, postergar por 90 días el juicio con la actriz porno Stormy Daniels, que lo demandó para dejar sin efecto un acuerdo de confidencialidad relacionado con el mandatario.

La decisión del juez S. James Otero responde a la intención de Cohen de acogerse a su derecho constitucional contra la autoincriminación y no declarar en este caso si no era postergado, argumentando que podría afectarlo en otra investigación criminal que le abrió el FBI en Nueva York.

La postergación evitaría que ambos casos se solaparan. La próxima audiencia quedó para el 27 de julio.

Daniels, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford, busca anular el acuerdo que firmó en 2016 para callar sobre un supuesto romance con Trump, ocurrido 10 años antes, a cambio de un pago de 130 mil dólares que Cohen hizo de su propio bolsillo.

El mandatario niega cualquier relación con la actriz y conocimiento de dicho pago, aunque admitió por primera vez el jueves, en una entrevista con la cadena Fox News, que el abogado lo había representado en un "acuerdo" con la intérprete.

While we certainly respect Judge Otero’s 90 day stay order based on Mr. Cohen’s pleading of the 5th, we do not agree with it. We will likely be filing an immediate appeal to the Ninth Circuit early next week. Justice delayed is justice denied. #basta