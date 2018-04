La historia de Alfie Evans, el bebé británico desahuciado

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó la petición de los padres del bebé británico Alfie Evans, gravemente enfermo, para que siga siendo tratado, informó una portavoz del Tribunal de Estrasburgo.

La decisión ratifica la sentencia anterior, según la cual, la Justicia británica había decidido que debían retirarse las medidas que permiten mantener con vida al pequeño.

Alfie tiene 23 meses y una enfermedad neurológica degenerativa no diagnosticada. Los jueces británicos consideran que las medidas para mantenerlo con vida son inútiles porque el cerebro del niño está prácticamente destruido por la enfermedad. Los médicos de Alfie tildaron de inhumana la prolongación de su sufrimiento.

El matrimonio quiere trasladar a su hijo al hospital del Vaticano Bambino Gesù en Roma. Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos argumentaron que la prohibición de trasladar a Alfie a Roma infringe su derecho a la libertad. Aún se desconoce por qué el Tribunal de Estrasburgo ha rechazado su recurso.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informó que se ha concedido la nacionalidad italiana a Alfie. "El gobierno italiano espera que, como ciudadano italiano, se permita el traslado inmediato del bebé a Italia", señaló el ministerio en un comunicado.

En Roma, el hospital pediátrico Bambino Gesù, que depende del Vaticano, se ofreció a atender al niño.

El lunes, la directora del hospital romano, Mariella Enoc, y un médico anestesista viajaron a Liverpool para reunirse con los funcionarios del hospital quienes se negaron a recibirlos, según informa la agencia italiana de noticias AGI.

El pasado 19 de abril el Papa recibió en el Vaticano a Tom Evans, padre del Alfie. Francisco dijo en ese entonces que el único que puede dar y quitar la vida es Dios: "Es nuestro deber hacer todo lo posible por cuidar la vida".

