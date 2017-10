Ante los ojos de un 'dreamer' hacen pincnic en el muro

Hace poco más de un mes el artista francés JR, plasmó en el municipio de Tecate la fotografía de un bebé visualizando hacia Estados Unidos sobre la valla fronteriza, por lo que ahora para desmontar la imagen del niño que le dio la vuelta al mundo, JR volvió a usar su talento artístico para mandar un mensaje de unidad.

Con un picnic organizado en la frontera de México con Estados Unidos, JR despidió la exhibición de "Kikito", y utilizó un enorme mantel con la imagen de los ojos de un 'dreamer'.

TE RECOMENDAMOS: Un bebé en la frontera, el sueño de un artista hecho realidad

El artista compartió en sus redes sociales el momento en el que instalaron el picnic con el mensaje "nos olvidamos del muro por un momento", en la que se puede apreciar a varias personas de ambos lados de la frontera reunidos y comiendo.

GIANT PICNIC at the border today in Tecate ... around the eye of a dreamer ... we forgot the wall for a minute ... pic.twitter.com/ECpRmUNFLl