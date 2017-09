'José' vuelve a ser huracán categoría 1

José se convirtió de nuevo en huracán categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora en el Atlántico, sin suponer amenazas para zonas pobladas, informó hoy el Centro Nacional de Huracanes (CNH).

El CNH pronostica una intensificación de José el sábado, con un posible debilitamiento a partir del domingo.

El huracán se encontraba a mil 025 kilómetros al sur-sureste de Cabo Hatteras, en Carolina del Norte y a 785 kilómetros al suroeste de las islas Bermudas, según el boletín de las 21:00 horas GMT del CNH.

El ciclón avanza hacia el noroeste con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora y se espera que este movimiento continúe hoy, seguido por un giro hacia el norte-noroeste la tarde del sábado, y hacia el norte el domingo.

José, que llegó a ser huracán categoría 4, se había degradado este jueves a tormenta tropical en su avance hacia el oeste del Atlántico, entre Bahamas y las islas Bermudas.



Interests along the U.S. east coast from North Carolina northward should monitor the progress of #Jose through the weekend. pic.twitter.com/i8LLpnEmeo