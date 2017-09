Senado de EU nombra a nuevo embajador de Rusia

Washington

El Senado de Estados Unidos confirmó por unanimidad al nominado por el presidente Donald Trump para ser embajador de su Gobierno en Rusia, el empresario Jon Huntsman.



La Cámara Alta aprobó con facilidad la nominación Huntsman, quien fue también precandidato presidencial por el Partido Republicano, después de que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado votará a favor holgadamente el pasado martes.



"Esta embajada requiere mucho equilibrio, intelecto y experiencia, y no tengo dudas de que Jon es el hombre para el trabajo", dijo el senador republicano Orrin Hatch después de la votación.

Huntsman, quien también se desempeñó como embajador estadunidense en Singapur y China, recibió asimismo los elogios de los demócratas, como los del senador Ben Cardin, el de más alto rango de esa comisión.



La confirmación de Huntsman se produce en medios de ciertas tensiones entre Rusia y Estados Unidos, después de que Moscú expulsara a más de 700 diplomáticos a principios de este año, y el Congreso estadunidense aprobara nuevas sanciones contra Rusia, bloqueando la capacidad de Trump para levantar unilateralmente las sanciones existentes.



Varios comités del Congreso, así como el fiscal especial Robert Mueller, también están investigando la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 y los posibles contactos entre la campaña Trump y Moscú.



Huntsman dijo durante su audiencia de confirmación que no había "ninguna duda" de que el Kremlin interfirió en las elecciones de 2016.



"No hay duda de que el Gobierno ruso intervino en las elecciones de Estados Unidos el año pasado", apuntó entonces Huntsman, al añadir que "Moscú sigue inmiscuyéndose en los procesos democráticos" de otros amigos y aliados de Washington.

