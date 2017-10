Cuba no ha hecho suficiente para detener ataques: Kelly

Ciudad de México

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, dijo que Cuba no había hecho lo suficiente para prevenir y detener los "ataques acústicos" que han sufrido más de 20 funcionarios de la embajada de Estados Unidos en La Habana.

Aunque no culpó de manera directa al gobierno cubano, sí lo responsabilizó de no detener los ataques, así como de no encontrar a los responsables.

"Creemos que el gobierno cubano podía detener los ataques a nuestros diplomáticos", dijo Kelly en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Los incidentes, que comenzaron a fines del 2016, fueron confirmados inicialmente por un funcionario estadunidense en agosto.

Algunas de las personas afectadas regresaron a casa para someterse a exámenes y tratamiento, mientras que otros fueron examinados en Cuba.

Estadunidenses y canadienses que trabajaban en Cuba han sido diagnosticados con pérdida de la audición, náuseas, dolores de cabeza y desórdenes del equilibrio.

Corea del Norte

Al ser cuestionado sobre el conflicto con Corea del Norte, Kelly aseguró que la situación es "manejable".

"Estados Unidos cree que la amenaza constante de Corea del Norte todavía es manejable", puntualizó.

Explicó que, aunque la opción militar no es el primer recurso, el presidente la tiene considerada como una alternativa; sin embargo, y al igual que todo el gabinete estadunidense, reforzó que esperan solucionarlo por la vía diplomática.

Presidente de la Fed

El jefe de gabinete dijo que Donald Trump todavía está lejos de tomar una decisión sobre quién debe presidir la Reserva Federal.

"Aún está en proceso (...) de entrevistas", explicó.

"Todas las personas que han sido entrevistadas son una primera opción preliminar, y tienen que pasar aún más", agregó.

"No me voy"

John Kelly sorprendió hoy a los periodistas en la Casa Blanca al salir en el lugar de la portavoz, Sarah Huckabee, a dar la conferencia diaria.

El jefe de gabinete decidió comparecer hoy ante los medios para asegurar que, a menos que algo cambie, no va a renunciar ni piensa que lo vayan a despedir, en medio de rumores al respecto.



"No voy a renunciar hoy (...). Y acabo de hablar con el presidente y no creo que me despidan hoy", comentó el general en su primera comparecencia en la sala de prensa de la Casa Blanca desde que asumió en agosto pasado el cargo de jefe de gabinete de Trump.



"Y no estoy tan frustrado en este trabajo para estar pensando en irme", aclaró Kelly.



No obstante, tras décadas de carrera militar a sus espaldas y unos meses al frente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kelly admitió que ser el jefe de gabinete de Trump es "el trabajo más difícil" que ha tenido y también, en su opinión, el "más importante".

