Arizona cierra cárcel creada por Joe Arpaio

Phoenix

Autoridades del condado de Maricopa cerraron este fin de semana la cárcel al aire libre construida en 1993 en Phoenix por el entonces sheriff, Joe Arpaio, para albergar a cientos de reos en tiendas de campaña sin importar las condiciones de calor o frío.

Los últimos reclusos que se encontraban en la cárcel, conocida como “Tent City” (Ciudad de Carpas), fueron trasladados a otra de las cárceles del condado de Maricopa, conforme a las recomendaciones emitidas por un comité asesor, creado para ello por el actual sheriff de Maricopa, Paul Penzone.

La prisión, en la que los reos eran albergados en carpas de campaña, como las utilizadas por el ejército de Estados Unidos, fue concebida por Arpaio en 1993, como una forma barata de combatir el hacinamiento en el resto de las cárceles y como "un ejemplo" de que los delincuentes no deberían tener mejores condiciones que los soldados.

La cárcel, que ocupó una superficie de casi tres hectáreas en el suroeste de Phoenix, despertó la controversia desde su creación. Quienes se opusieron a ella, apuntaron que imponía condiciones crueles, en especial durante los calurosos veranos de Phoenix.

Sin embargo, simpatizantes de este tipo de encarcelamiento, aplaudieron la instalación al ofrecer allí un "castigo apropiado" para los delincuentes del condado.

A lo largo de sus más de dos décadas, políticos republicanos que se proclamaban duros contra el crimen visitaron la instalación y se tomaron fotografías para la prensa, incluyendo cuatro candidatos presidenciales.

En 2016, a través de un comunicado, Arpaio manifestó que esperaba que "Tent City" cumpliera su 25 aniversario, pero el ex sheriff se quedó corto por 10 meses.

En noviembre de 2016, Arpaio perdió la elección en la que buscaba reelegirse por séptima ocasión y el nuevo sheriff, Paul Penzone, tomó posesión en enero pasado, prometiendo que eliminaría algunas acciones y políticas de su antecesor.

Penzone anunció en abril pasado que con base en la recomendación de un comité asesor, cerraría la "Tent City".

"A partir de hoy, el circo termina y las carpas se quitan”, dijo Penzone al hacer el anuncio en rueda de prensa.

"Esta instalación no ayuda a impedir el crimen, no es rentable y no es dura para los criminales", señaló.

Penzone informó entonces que cerrar la instalación debería permitir ahorrar al condado cerca de 4.5 millones de dólares por año.

