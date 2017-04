Vizguerra: no importa en qué administración, tenemos que sacar la casta

Ciudad de México

La mexicana y activista Jeanette Vizguerra dijo que está muy feliz por estar en la lista de las 100 personas más influyentes que dio a conocer la revista Time, pero que al principio pensó que se trataba de una broma.

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, la mexicana dijo que tomó la decisión correcta al refugiarse en una iglesia en Denver, Colorado, el 15 de febrero pasado, ya que las autoridades estadunidenses estaban listas para deportarla.

Luego de indicar que se enteró de la noticia por medio del asistente de su abogado, la activista dijo que continuará luchando por los derechos de los migrantes en Estados Unidos.

"No importa en qué administración, nos toca luchar ahora más fuerte, sólo tenemos que sacar la casta que nos caracteriza a los mexicanos o a los migrantes. Esta administración no va a durar para siempre, espero que sean sólo los cuatro años o si se puede, menos, basado en que (la administración) no está sabiendo dirigir al país como debe de ser".

La activista dijo que desde la iglesia continúa con su trabajo, dando conferencias en escuelas o universidades y que los medios de comunicación no han dejado de buscarla, incluso antes de que Time la incluyera en la lista de personas más influyentes.









