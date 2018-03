Yerno pidió a Trump ya no decir que México pagará por el muro: NYT

Ciudad de México

Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, pidió al presidente de Estados Unidos ya no decir que México pagará por el muro, así como exentarlo de los aranceles al acero y aluminio, según un reportaje del diario The New York Times.

De acuerdo con el diario estadunidense, Kushner pidió a Trump dejar de decir que México pagará por el muro, por lo cual no hizo alusión al tema cuando firmó el presupuesto, en el que se incluye una partida para la seguridad fronteriza, aunque no lo solicitado por el mandatario.

El diario, que cita fuentes cercanas a Kushner, dice que le pidió a Trump que se abstenga de decir esa frase, con el fin de mejorar la relación bilateral.

“Nuestro diálogo no se limita a la Casa Blanca; sin embargo, si no tuviéramos un diálogo con el señor Kushner, la relación podría ser peor”, dijo a ese diario el embajador mexicano, Gerónimo Gutiérrez.

Agregó que el yerno del presidente trabaja detrás de escena para preservar la relación con México, por lo cual ha establecido una agenda con Luis Videgaray respecto a varios temas, entre ellos la seguridad.

El diario indica que durante la visita a México de la secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, se acordó con el gobierno mexicano firmar dos acuerdos, frutos de las negociaciones con Videgaray.

Los acuerdos versan sobre inspecciones fronterizas para evitar el tráfico de drogas y el uso de tecnología para acelerar las revisiones.

The New York Times cita a funcionarios del Departamento de Seguridad Interior, quienes afirman que se firmarán más acuerdos sobre cooperación energética, infraestructura y desarrollo de Centroamérica.