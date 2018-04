James Comey es mentiroso, "fue un honor despedirlo": Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al ex director del FBI James Comey de filtrar información clasificada y afirmó que debía ser procesado por mentir al Congreso bajo juramento.

"James Comey es un probado FILTRADOR & MENTIROSO. Virtualmente todos en Washington pensaron que debía ser despedido por su horrible trabajo hasta que, de hecho, fue despedido", tuiteó Trump.

"Filtró información CLASIFICADA, por lo que debería ser procesado. Mintió al Congreso bajo JURAMENTO", agregó, aludiendo a un testimonio de Comey ante el Senado en el que dijo que el presidente le exigió lealtad y le pidió que quitara el foco del general Michael Flynn, quien debió dejar su puesto como asesor de Seguridad Nacional por declaraciones falsas sobre sus contactos con Rusia en el marco de la pesquisa sobre la injerencia rusa en la campaña electoral de 2016.

James Comey is a proven LEAKER & LIAR. Virtually everyone in Washington thought he should be fired for the terrible job he did-until he was, in fact, fired. He leaked CLASSIFIED information, for which he should be prosecuted. He lied to Congress under OATH. He is a weak and.....