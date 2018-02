Comey critica la publicación del informe del FBI

El ex director del FBI James Comey criticó un memorándum que los representantes republicanos dieron a conocer después de que el presidente Donald Trump ordenó que dejara de ser secreto, y afirmó que no representa gran cosa.

"¿Eso es todo?" preguntó Comey en Twitter.

"Memo deshonesto y engañoso hundió a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, destruyó la confianza en la comunidad de inteligencia, dañó la relación con el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, e inexcusablemente expuso información confidencial de un ciudadano estadunidense. ¿Para qué?", escribió. "El Departamento de Justicia y el FBI deben seguir con su trabajo".

