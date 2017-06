Ivanka Trump rechaza abrazo de senador republicano

Las redes sociales se desataron el martes cuando se publicó una foto del senador republicano Marco Rubio y de Ivanka Trump que muestra a Rubio acercándose para darle un abrazo a la hija del mandatario afuera del Capitolio y ella parece negarse.

Los usuarios de Twitter compararon a Rubio con el personaje de “Los Simpson” Ralph Wiggum, en el episodio en el que no recibe ninguna carta en el Día de San Valentín, y con el Dr. Malito de la película de “Austin Powers” cuando le pide a su hijo que lo abrace.

TE RECOMENDAMOS: Feliz cumpleaños a mi "increíble" padre: Ivanka



Rubio decidió seguir el juego y respondió a la serie de tuits del martes por la tarde anunciando que iba a investigar un “presunto abrazo fallido”.

“Creemos que tenemos nuestras propias pruebas fotográficas no clasificadas que proveerán mayor detalle sobre este incidente”, dijo el republicano. “También estamos tratando de conseguir un video desde distintos ángulos que proveerá una mejor comprensión ante este importante asunto”.

Más tarde, el senador republicano publicó una foto borrosa que fue tomada en otro momento del mismo día donde se ve la mano de la hija de Trump en el hombro de Rubio mientras él sonríe. “Una nueva foto emerge dando más detalles sobre presunto abrazo fallido. (Las caras se distorsionaron por cuestiones de seguridad)”, era el texto que acompañó a la foto.

New photo emerges providing more insight into alleged failed hug. (Faces blurred for security purposes) pic.twitter.com/GzSLe3JD3I

Unos minutos después, otra foto en la que la mano de Ivanka Trump estaba en el hombro de Rubio se publicó con el texto “Noticia de última hora: Otra fotografía tomada momentos después del abrazo fallido provee nuevos detalles sobre esta historia”.

BREAKING NEWS: Additional photo from moments right after today's alleged failed hug provide new details to this developing story. pic.twitter.com/TFyhB2cQuM