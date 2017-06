Israel vuelve a bombardear posiciones sirias

El Cairo

Aviones israelíes bombardearon, por segunda vez en veinticuatro horas, posiciones sirias en la provincia meridional de Al Quneitra, limítrofe con los Altos del Golán ocupados por Israel, informó el Observatorio Sirio de Derecho Humanos.



La ONG indicó en un comunicado que los bombardeos causaron bajas en las filas gubernamentales sirias, aunque no dio cifras concretas.

De momento, no ha habido ninguna confirmación oficial por parte de las autoridades sirias sobre el ataque, el segundo después de que el sábado aviones israelíes bombardearan posiciones sirias también en Al Quneitra.



En dicha acción, lanzada después de caer once proyectiles en territorio ocupado por Israel, dos soldados de las tropas gubernamentales sirias perdieron la vida.



Tras el incidente, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, advirtió de que no aceptará "fuego perdido desde ningún frente".



Desde el inicio del conflicto sirio en 2011, numerosos proyectiles han caído en la parte de los Altos del Golán ocupados por Israel en 1967, que suelen proceder de fuego perdido en los enfrentamientos, aunque otros han sido considerados intencionados.





