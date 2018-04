Israel rechaza llamado a indagar matanza en Gaza

Jerusalén

El gobierno israelí rechazó los llamados internacionales a una investigación independiente tras la matanza el viernes de 16 manifestantes palestinos por disparos de soldados israelíes en la frontera entre la Franja de Gaza e Israel.

Los soldados usaron fuego real contra unos 30 mil manifestantes, con saldo además de unos mil 400 heridos, en el día más sangriento del conflicto israelo-palestino desde la guerra de 2014. Según los palestinos, los manifestantes no representaban ninguna amenaza.

Tanto el jefe de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidieron una investigación "independiente y transparente".

El sábado, Estados Unidos bloqueó un proyecto de declaración del Consejo de Seguridad de la ONU que instaba a la moderación y pedía una investigación de los enfrentamientos en la frontera con Gaza.

La protesta palestina, que durará seis semanas con manifestaciones a lo largo de la valla de seguridad entre Gaza e Israel, fue convocada por la sociedad civil para exigir el "derecho de retorno" de los refugiados palestinos y denunciar el estricto bloqueo impuesto por Israel en Gaza.

El 14 de mayo próximo se cumplen 70 años de la creación del Estado de Israel en tierras del Mandato Británico sobre Palestina. Los palestinos, cada vez más despojados de sus tierras, siguen esperando desde 1948 por su propio Estado.

Ayer, el papa Francisco invocó a la "reconciliación en Tierra Santa", en su tradicional mensaje Urbi et Orbi desde el balcón de la basílica de San Pedro. Pero el premier israelí, Benjamín Netanyahu, férreo defensor de la ocupación israelí, felicitó al ejército por haber "protegido las fronteras" y el ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, aseguró que las protestas no fueron "el festival de Woodstock". Netanyahu también rechazó las "lecciones" del presidente turco, Recep Erdogan, que calificó de "ataque inhumano" los hechos del viernes. "El ejército más ético del mundo no necesita ninguna lección de moral de uno que bombardea a los civiles sin juicio desde hace años", dijo Netanyahu en Twitter.

Erdogan replicó y acusó a Netanyahu de ser un "terrorista". La movilización de los gazatíes "no era una manifestación" sino una "actividad terrorista organizada" por el movimiento islamista Hamas, advirtió el general Ronen Manelis.