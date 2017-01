Sismo de 7.2 grados sacude Islas Fiji; descartan tsunami

Un sismo de 7.2 grados Ritcher sacudió las Islas Fiji, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El temblor ocurrió a las 21:52 hora local a 211 kilómetros al suroeste de las islas. Tres minutos después, una réplica de 5.2 grados sacudió la región.

Aunque al inicio se activó la alerta de tsunami, esta fue descartada minutos después, según informó el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Tsunami Info Stmt: M7.2 south of the Fiji Islands

1352PST Jan 3: Tsunami NOT expected; CA,OR,WA,BC,and AK



#NTWC