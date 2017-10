EU está más solo que nunca contra acuerdo nuclear: Irán

Teherán

El presidente de Irán, Hasan Rohani, dijo que el discurso que dio hoy su homólogo estadunidense, Donald Trump, en el que presenta una agresiva estrategia contra el pueblo iraní, muestra que "está más solo que nunca contra el acuerdo nuclear".

"Estados Unidos está más solo que nunca contra el acuerdo nuclear y más que nunca en sus complots contra el pueblo iraní", dijo en una alocución por televisión luego del discurso de Trump.

"Las declaraciones [de Trump] son un conjunto de insultos y acusaciones sin fundamentos", agregó el presidente iraní.

El presidente estadunidense "no leyó el derecho internacional", puntualizó. "¿Puede un presidente sólo anular un acuerdo multilateral e internacional? Aparentemente no sabe que este acuerdo no es un acuerdo bilateral entre Irán y Estados Unidos".

"El acuerdo nuclear no es modificable, no se le puede agregar ni un artículo ni una nota", afirmó Rohani.

Además, indicó que mientras el pacto responda a sus intereses, permanecerán en él y cooperarán con la AIEA (Agencia Internacional de Enegía Atómica).

"Pero si un día nuestros intereses no son satisfechos, no dudaremos ni un sólo segundo y reaccionaremos", advirtió.

El presidente estadunidense anunció hoy que retiraría el apoyo presidencial al acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Irán, pero sin abandonar el pacto, al acusar al gobierno iraní de "patrocinar el terrorismo mundial".



