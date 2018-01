Enemigos extranjeros, detrás de las protestas: líder de Irán

Detrás de las protestas están los enemigos extranjeros de Irán, dijo el el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a hablar sobre la situación en territorio iraní.



Funcionarios iraníes han dicho que cuentas en línea de Estados Unidos, Gran Bretaña y Arabia Saudita están fomentando las protestas.

"El enemigo siempre está buscando una oportunidad y cualquier grieta para infiltrarse y golpear a la nación iraní", aseguró el ayatola.

En las últimas horas, nueve personas murieron en el centro Irán, donde los manifestantes intentaron tomar por asalto una comisaría.

Trump reiteró hoy sus elogios a los manifestantes iraníes por denunciar el régimen "brutal y corrupto" de Teherán, luego de varios días de protestas que han dejado 21 muertos y cientos de arrestos, lo cual fue interpretado por el gobierno iraní como una oportunidad del enemigo de infiltrarse para golpear a la nación.

"El pueblo de Irán está finalmente actuando contra el brutal y corrupto régimen iraní", tuiteó el presidente estadunidense.

También apuntó contra su predecesor, Barack Obama: "Todo el dinero que el presidente Obama tan tontamente les dio fue para el terrorismo y para sus 'bolsillos'. La gente tiene poca comida, una gran inflación y no tiene derechos humanos. ¡Estados Unidos los está mirando!".

