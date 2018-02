Irán advierte que no negociará con nadie sobre sus armas

Teherán

Irán no negociará con nadie sus capacidades militares, en particular sobre sus misiles balísticos, declaró el presidente Hassan Rohani, mientras Estados Unidos intenta prohibir los programas de Teherán en esta materia.

"En lo que concierne a nuestros medios de defensa, aviones, misiles o bajo el agua, nuestro compromiso con el mundo (...) es no desarrollar armas de destrucción masiva y no las buscaremos. No negociaremos con nadie sobre nuestras armas", advirtió Rohani en una conferencia de prensa en Teherán.

El presidente agregó que "los misiles iraníes nunca han sido ofensivos ni lo serán. Son defensivos y no están destinados a armas de destrucción masiva porque de todas maneras no poseemos esas armas" que son "inmorales y contrarias a la religión", apuntó en alusión al islam.

Hassan Rohani reiteró que el acuerdo nuclear iraní concluido en 2015 entre la República Islámica y el crupo de las seis potencias (Alemania, China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia) no podía renegociarse, a pesar de las amenazas de Washington de reimponer las sanciones económicas si no se toman medidas para evitar que Teherán desarrolle misiles balísticos.

"La llave de los problemas entre Teherán y Washington la tiene Washington. (Estados Unidos) tiene que dejar de amenazar, con sus sanciones y con sus presiones, y así el clima entre ambos países cambiará automáticamente", estimó Rohani.

