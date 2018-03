Dan prisión preventiva a ex presidente de Guatemala

Ciudad de Guatemala

Un juez de Guatemala ordenó que el ex presidente Álvaro Colom permanezca en prisión por lo menos dos meses mientras la fiscalía investiga su presunta participación en un caso de corrupción en el servicio de transporte público local.

Según el magistrado Eduardo Cojulum, hay suficientes elementos para ordenar la investigación que alcanzará a otros 11 ex ministros y un particular por los delitos de fraude y peculado.

El juez envió a prisión preventiva a Colom, a tres ex ministros y al empresario Gustavo Alejos mientras dura la investigación.

Su antiguo ministro de finanzas, Alberto Fuentes Knight, quien renunció a su cargo como presidente de Oxfam Internacional el mismo día de su detención, fue beneficiado con una fianza de aproximadamente 68 mil dólares para obtener su libertad.

A pesar de que los otros siete ex ministros serán investigados por fraude, el juez les otorgó libertad mientras se realiza la pesquisa.

Colom fue detenido el 13 de febrero junto a su gabinete de gobierno por acusaciones de haber firmado un acuerdo gubernamental que permitió el cambio de un sistema de pago a uno de prepago del servicio de transporte público para la capital guatemalteca por el cual se invirtieron 35 millones de dólares. Según la fiscalía, los fondos fueron malversados.

Frente al juez Colom dijo que era inocente y que la intención de cambiar el sistema de transporte fue evitar la muerte de conductores y usuarios del transporte público que suelen ser asaltados o víctimas de extorsión.

Colom llegó al poder por el partido Unidad Nacional de la Esperanza y gobernó Guatemala entre 2008 y 2012. Durante su gestión se creó un fideicomiso para operar el Transurbano mediante el cual la municipalidad adjudicó rutas de transporte público en la capital guatemalteca por 25 años a empresas de transporte. Meses después, los diputados de UNE presentaron una iniciativa de ley que exoneraba a esas compañías de pagar impuestos.

Según la fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que trabajaron juntas en la investigación, hubo malos manejos durante el proceso, entre ellos, subsidios a empresas que habrían beneficiado a los funcionarios.

Los funcionarios nunca presentaron informes, estudios ni propuestas de los beneficios que conllevaría el cambio del sistema de pago a prepago.

El ex presidente, que días antes de su detención había sido nombrado enviado especial de la Organización de Estados Americanos (OEA) a Honduras, dijo al juez que el caso ha afectado su dignidad y prestigio.

Colom no es el único ex presidente guatemalteco acusado de corrupción: Alfonso Portillo (2000-2004) fue detenido en 2010 pero fue absuelto en 2011 y extraditado a Estados Unidos, donde cumplió una condena de dos años por lavado de dinero. Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció al cargo y está detenido a la espera de un juicio por el delito de defraudación aduanera.

Asimismo, el ex presidente Álvaro Arzú (1996-2000) también es señalado de actos de corrupción pero aún no se define si se le retira o no la inmunidad que ostenta por ser alcalde capitalino.

En tanto, el actual mandatario Jimmy Morales ha sido relacionado con financiamiento electoral ilícito, pero el Congreso lo protegió del retiro de la inmunidad. Otra solicitud para despojarlo de ésta por haber recibido un sobresueldo del ejército por 61.000 dólares, está pendiente en la Corte de Constitucionalidad.





jamj