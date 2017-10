India decreta las relaciones sexuales con esposas menores de edad como violación

Nueva Dehli

El Tribunal Supremo de la India dictaminó hoy que las relaciones sexuales forzosas con una esposa menor de edad serán consideradas como violación.



Con esta decisión, la justicia en la India llena un vacío jurídico que había permitido que numerosos maridos se libraran de ser condenados.

En India las mujeres menores de 18 años y los hombres menores de 21 años no puede casarse. Sin embargo, millones de niños se ven obligados a casarse siendo más jóvenes, sobre todo en las zonas rurales más pobres.

Las leyes indias sobre violaciones no se aplicaban hasta el momento a las parejas casadas. Las relaciones sexuales no consentidas con un menor no se consideraban por tanto como una violación cuando tenían lugar en el seno de un matrimonio.

El Tribunal Supremo dictaminó sin embargo que la norma anterior contradecía las leyes sobre la edad de consentimiento sexual, y consideró que la policía debía tratar como una violación las denuncias presentadas por menores casados hasta un año después de los hechos.

Muchos padres casan a sus hijos menores de edad por motivos financieros en India, y también para evitar sufrir la vergüenza que supone para las familias que uno de sus miembros tenga relaciones sexuales antes del matrimonio.

La justicia india estudia otro recurso sobre las violaciones en el seno de las parejas casadas. El gobierno se opuso a su penalización, afirmando que tal evolución perjudicaría la institución del matrimonio.

De acuerdo con un estudio publicado el año pasado, alrededor de un 27 por ciento de las mujeres indias entre 20 y 24 años ya se habían casado antes de cumplir 18 años. En un estudio anterior, realizado diez años antes, aún era un 47 por ciento.

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2014, un tercio de las más de 700 millones de mujeres que en todo el mundo fueron casadas cuando eran menores de edad viven en la India.







