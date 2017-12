Incendio en restaurante de Bombay deja 14 muertos

Al menos 14 personas murieron el jueves por la noche en un enorme incendio que arrasó un popular restaurante de Bombay, lo que puso de manifiesto los fallos en materia de seguridad en India.

Once de las víctimas eran mujeres jóvenes que participaban en un cumpleaños en la azotea de este establecimiento, ubicado en el centro de la ciudad, donde el fuego se originó poco después de medianoche.

Los médicos precisaron que muchas habían muerto de asfixia al intentar huir del fuego.

Medios locales informaron que numerosas víctimas no lograron escapar, al verse atrapadas después de que se hundiera un cielorraso de este inmueble de cuatro plantas.

El incendio fue extinguido el viernes por la mañana. El techo del edificio estaba totalmente destruido, observó un periodista de la AFP en el lugar.

"Catorce personas murieron por sus heridas y el resto de las víctimas han sido dadas de alta del hospital KEM. La mayoría de las muertes fue por asfixia", indicó a la AFP Avinash Supe, del hospital King Edward Memorial de Bombay.

S. Jaykumar, comisario de la policía en la capital financiera de India, había informado anteriormente de un balance de 15 muertos.

La policía indicó que se inició una investigación que apunta principalmente a los propietarios del restaurante, situado en Kmaala Mills, un complejo que también alberga tiendas y hoteles.

El fuego se declaró poco después de medianoche en el restaurante, situado en el último piso del edificio, antes de propagarse a dos bares cercanos, destruyendo todo el inmueble en una media hora, según varios medios de comunicación.

Una mujer que se encontraba en el edificio relató los desesperados intentos de huir de las llamas.

"Hubo una estampida y alguien me empujó", explicó en Twitter Sulbha Arora. "La gente corría por encima de mí mientras que el techo, ardiendo, se derrumbaba. Todavía no sé cómo salí viva de allí", dijo.

There was a stampede and someone pushed me. People were running over me even as the ceiling above me was collapsing in flames. Still don't know how I got out alive. Some powers were definitely protecting me 🙏🏻 #kamalamills