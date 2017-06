Sube a 79 la cifra de muertos por incendio en Londres

La Policía Metropolitana de Londres (Met) confirmó que 79 personas "murieron o están desaparecidas, presumiblemente muertas" a consecuencia del incendio que arrasó el pasado 14 de junio una torre de viviendas en Londres.

En una comparecencia ante los medios, el comandante Stuart Cundy agregó que esa cifra "aún podría variar", si bien no tan significativamente como en los últimos días, y dijo que hasta la fecha, de esas 79 personas, "cinco han sido formalmente identificadas".

El alto mando policial dijo que "es difícil describir la devastación ocasionada por el fuego" en algunas partes del bloque de 24 plantas y 120 viviendas, ubicado en el barrio de North Kensington, en el oeste de la capital, mientras continúa la operación de búsqueda que desarrollan equipos especiales a fin de recuperar más cuerpos.

"Tristemente, muchas familias han perdido a más de un ser querido y estos son momentos increíblemente angustiosos para todos ellos", dijo el policía.

