Se incendia el hotel Bellagio de Las Vegas

Más de 70 bomberos de Las Vegas apagaron un incendio en el techo del hotel Bellagio, uno de los más lujosos de la ciudad.

El incendio sucedió alrededor de las 23:00 horas de ayer y bomberos del condado Clark, en Las Vegas, apagaron el fuego en menos de una hora y las autoridades informaron que no hubo heridos.

La calle Strip, una de las más famosas de la ciudad, fue cerrada durante la noche y parte de la mañana de hoy.

As if the #Bellagio is on fire 🔥 😳 pic.twitter.com/Fav5zystqF