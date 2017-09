'José' podría degradarse el viernes a tormenta tropical

El huracán José, de categoría 1, continúa su lento avance hacia el oeste del Atlántico, entre Bahamas y las islas Bermudas, y podría degradarse a tormenta tropical el viernes, informó el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS: ¿Y después de 'Irma'?: videos muestran la destrucción en Miami



En su boletín más reciente, el NHC indicó que José se mueve hacia el oeste, mantiene una velocidad de traslación de 6 kilómetros por hora y presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora.

#Jose expected to move northwestward between the Bahamas and Bermuda through the rest of this week and then turn northward. pic.twitter.com/yOTksAa0E3