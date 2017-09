EU aconseja no viajar a Cuba tras destrozos de 'Irma'

El gobierno de Estados Unidos insistió en la recomendación dirigida a sus ciudadanos de no viajar a Cuba mientras continúen las labores de reconstrucción derivadas del paso del huracán Irma, que hace una semana causó la muerte de al menos diez personas en la isla.

"Grandes partes del país, incluidas muchas áreas de su capital, La Habana, se encuentran sin energía ni agua corriente", advirtió el Departamento de Estado en un comunicado.

We encourage US citizens affected by #HurricaneIrma and #HurricaneJose to visit @TravelGov's website for updates: https://t.co/174vZk44mo.