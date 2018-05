Hombre dispara en club de golf de Trump en Miami

La policía detuvo a un hombre que abrió fuego con una pistola en el vestíbulo del hotel del club de golf Trump National Doral, a las afueras de Miami, después de gritar proclamas contra el presidente estadunidense, Donald Trump.

"El sujeto entró y quitó la bandera del mástil situada en la parte trasera del complejo", contó a los periodistas el jefe de la policía de Miami-Dade, Juan Perez. "Después entró en el vestíbulo del hotel, cubrió con ella el mostrador (de la recepción) y comenzó a gritar consignas anti Trump", añadió.

El sospechoso, identificado por la policía como un vecino de Doral de 42 años llamado Jonathan Oddi, esperó a que llegaran los agentes para abrir fuego contra el techo y las lámparas de araña del hall. "No sabemos cuáles eran sus intenciones, sus intenciones a largo plazo, pero sabemos lo que estaba intentando hacer", dijo Perez.

"Parece que estaba intentando involucrar a nuestros hombres en algún tipo de emboscada... estaba intentando atraer a nuestros agentes", añadió. Aunque "tuvo éxito" en su intento de atraer a la policía, "perdió", señaló Perez.

A huge thank you to the incredible men and women of the @DoralPolice Department and @MiamiDadePD. Every day they keep our community safe. We are very grateful to you! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸