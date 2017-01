Cambian letrero de Hollywood por "Hollyweed"

El emblemático letrero de Hollywood en Los Ángeles amaneció con un cambio que causó revuelo en las redes sociales: las letras "o" fueron sustituidas por dos "e" formando la palabra "Hollyweed", que hace referencia a la mariguana.

Alrededor de la medianoche, un individuo subió a la colina del letrero y cubrió con dos lonas parte de las dos letras "o" de la palabra "Hollywood" con el fin de que parecieran dos "e", según informó a la cadena CBS la empresa de seguridad Trudeau, encargada de vigilar el cartel.



La Policía de los Ángeles planea revisar los videos de las cámaras de seguridad para identificar al responsable que enfrentará cargos por vandalismo, según la CBS.





Take a look at what our cams captured – someone has modified the signage of the famed Hollywood sign to read “Hollyweed.” More soon.. pic.twitter.com/fMy7zkCaen