Bill y Hillary Clinton asistirán a investidura de Trump

Washington, Estados Unidos

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa, la ex candidata presidencial, Hillary, así como el también ex mandatario, George W. Bush, asistirán a la investidura de Donald Trump como nuevo líder de Estados Unidos el próximo 20 de enero.

Bill y Hillary Clinton acudirán a la ceremonia, que se celebrará en el Capitolio de Washington, sede del Congreso federal, pese a la campaña para las elecciones del pasado 8 de noviembre, en las que Trump venció por sorpresa a la oponente demócrata, confirmaron sus asesores al diario The Hill.

TE RECOMENDAMOS: Cómo serán los actos de investidura de Trump y Pence

Pese a perder por 2.8 millones de sufragios en el voto popular frente a Clinton, Trump obtuvo la victoria al superar los 270 votos electorales necesarios para lograr la presidencia, según el sistema del Colegio Electoral, en el que cada estado adjudica un número de compromisarios estimado conforme a su peso demográfico y equivalente a sus representantes en el Congreso.

También acudirá a la toma de posesión Bush y su esposa, la ex primera dama Laura Bush, a pesar de que le negaron su voto al multimillonario en los comicios, precisó la oficina del ex presidente republicano en un comunicado.

El ex mandatario y su esposa están "complacidos de poder presenciar la pacífica transición de poder -un sello distintivo de la democracia estadounidense- y la investidura del presidente Trump y el vicepresidente (Mike) Pence", indicó la nota.

Tanto Bush como la ex primera dama votaron en blanco en las pasadas elecciones, en consonancia con su rechazo al magnate inmobiliario, que ya expresaron cuando Trump fue elegido como el nominado presidencial de su partido en julio pasado.

Durante la jornada electoral, Trump consideró "triste" que el ex presidente votara en blanco, pero pronosticó que eso no tendría "ningún impacto" en los resultados.

Antes de confirmarse la presencia de los Clinton y los Bush, el demócrata Jimmy Carter era el único ex presidente estadunidense que había asegurado su asistencia a la toma de posesión del magnate.

El padre de Bush, el también ex presidente George H. W. Bush, de 92 años, será el único ex mandatario estadunidense vivo que no acuda a la ceremonia de investidura de Trump, adelantó su portavoz el pasado mes, al citar como causa su frágil salud.

Como viene siendo tradicional, se espera que el actual presidente, el demócrata Barack Obama, asista a la ceremonia en el Capitolio antes de entregar el poder a Trump.



AFC