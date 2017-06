OEA respalda a venezolanos, la canciller no nos representa: Capriles

Ciudad de México

El gobernador de Miranda, Venezuela, Henrique Capriles, aseguró que la delegación de su país en la Asamblea General de la OEA no salió victoriosa pues, a pesar de que no se alcanzaron los votos para que la organización fijara una posición por la crisis que atraviesa, los países más grandes del continente apoyan las demandas de la oposición.

"El continente acompaña a Venezuela, 20 países, yo me siento respaldado por América, por la mayor parte de los países de América, ha habido un cambio en la política exterior de México hacia Venezuela y yo agradezco, agradecemos mucho a México que ha estado absolutamente en sintonía con las demandas del pueblo venezolano", dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

"Nos sentimos muy avergonzados de la representación madurista que está en Cancún, no nos representa a los venezolanos, nos sentimos ofendidos"



Aseguró que la situación política y económica que vive su país es la crisis más grave de su historia pues la pobreza alcanza a 82 por ciento de los venezolanos.

"Estamos frente a la peor crisis de nuestra historia y el gobierno pretende desconocer el arma que tiene cualquier demócrata que es su voto, que es la posibilidad de votar", dijo.

Capriles dijo que la canciller Delcy Rodríguez no representa al pueblo venezolano y que se siente avergonzado de la actuación de la funcionaria frente a instancias internacionales.

"Nos sentimos muy avergonzados de la representación madurista que está en Cancún, no nos representa a los venezolanos, nos sentimos ofendidos cada vez que la señora canciller madurista dice en cualquier instancia internacional que Venezuela no vive una emergencia, una crisis humanitaria. Si vieran las carencias de todo tipo, la situación en la que vivimos todos los venezolanos, no tiene punto de comparación con ningún país de Latinoamérica", dijo.



Afirmó que con el impulso a la conformación de una Asamblea Constituyente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro le ha puesto fecha de término a la democracia en Venezuela y la formalización de una dictadura.

"Cuando nosotros hablamos de desenlace es porque el gobierno ha puesto una fecha, 30 de julio, fecha de la disolución de la República, fecha en que abiertamente declarada se formalice la dictadura", aseguró.





