Mueren dos personas al estrellarse helicóptero en NY

Un helicóptero se estrelló en el East River de la Ciudad de Nueva York y dejó al menos dos muertos, y buzos de emergencia revisaron la aeronave parcialmente sumergida, según las autoridades.

Eric Phillips, portavoz del alcalde Bill de Blasio, dijo en un mensaje en Twitter que había "al menos un sobreviviente, al menos dos muertos. Los buzos todavía están en el agua".

The Mayor was just briefed by the police and fire commissioners. At least one survivor, at least two fatalities. Divers are still in the water.