Hawái envía a ciudadanos falsa alerta de ataque con misil

Este sábado, las autoridades de Hawái desmintieron una alerta —enviada por error— sobre la llegada inminente de un misil balístico a la isla, que puso en alerta a los ciudadanos.

En un contexto geopolítico tenso por las amenazas de un ataque nuclear desde el régimen de Corea del Norte, en tuits separados el gobernador de Hawái, David Ige, y la agencia local de situaciones de emergencia aseguraron que este territorio estadunidense no estaba bajo amenaza de un misil.

La alerta fue enviada por error a algunos celulares con el mensaje "amenaza de misil balístico hacia Hawái. Busque un refugio inmediato. Esto no es un ejercicio".

Las advertencias se propagaron rápidamente por las redes sociales con capturas de pantalla de la alerta en los celulares.

"Hawái esto es una falsa alarma", escribió el representante demócrata Tulsi Gabbard en Twitter. "Confirmé con las autoridades que no hay un misil en camino". El servicio de emergencia de Hawái confirmó que "no hay una amenaza de misil".

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs