Justin Trudeau se 'convierte' en Superman

Una vez más el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, volvió a hacer gala de su sentido del humor y originalidad al asistir a una conferencia de prensa disfrazado de Clark Kent, el periodista que oculta su identidad para no revelar al mundo que es Superman.

Con motivo de la celebración de Halloween, Trudeau se caracterizó del personaje de DC con lentes, un traje azul, una camisa y una corbata, mientras que debajo de su atuendo se puso una playera azul con la característica "S" del superhéroe.

Un video publicado en las redes sociales muestra al canadiense bajando de las escaleras mientras se desabotona la camisa y muestra el traje de Superman, para después irse a una conferencia de prensa.

No es la primera vez que el canadiense se una a la celebración, el año pasado su esposa Sophie Grégoire compartió en Facebook una fotografía de la familia Trudeau disfrazados.

Por su parte, la ministra del Medio Ambiente y Cambio Climático, Catherina McKenna, compartió en su Twitter una fotografía con Trudeau, ambos disfrazados con el mensaje de "Todos debemos ser superhéroes en la lucha contra el cambio climático".

We all need to be superheros in the fight against climate change. #HappyHalloween Canada! 🍁🇨🇦#ClimateCrusaderpic.twitter.com/dwSoYSGYX2