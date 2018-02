Presunto hacker británico evita ser extraditado a EU

Londres

El presunto hacker británico Lauri Love, cuya extradición reclamaba Estados Unidos por haber robado información oficial de agencias norteamericanas como el FBI o la NASA, ganó hoy un recurso de apelación presentado ante el Tribunal Superior contra su entrega a ese país.



En una vista judicial celebrada en la citada corte londinense, dos jueces indicaron que se había admitido el recurso por el que el solicitante "queda liberado" de la extradición.

Estados Unidos reclamaba a Love, de 32 años y con síndrome de Asperger, por supuestos ciberataques cometidos en 2012 y 2013 -que podrían conllevar sentencias de hasta 99 años de cárcel- en los que habría sustraído datos confidenciales de agencias como la Reserva Federal, el Ejército estadounidense, el departamento de Defensa, la NASA o el FBI.



Durante una vista judicial anterior, celebrada en noviembre de 2017, la defensa de Love arguyó que una extradición a ese país no redundaría en "los mejores intereses para la justicia" por una serie de motivos.



Entre esas razones, figuraban el "alto riesgo" de que el británico, que además de Asperger padece una enfermedad depresiva y eccema grave, se llegara a suicidar.



El informático, que vive con sus padres cerca de la localidad de Newmarket, en el condado inglés de Suffolk, estuvo hoy en la audiencia para conocer el fallo de los jueces.



En su sentencia, los magistrados especificaron que no veían ningún motivo por el cual Love no pueda ahora ser juzgado o procesado en este país por los delitos que se le atribuyen.



"Lo que es particularmente importante del caso es que el sistema judicial británico ha adoptado la posición de que deberíamos lidiar con nuestros problemas nosotros mismos, en lugar de aceptar las exigencias de Estados Unidos", precisó un portavoz del equipo legal de Love, Kaim Todner.



Por su parte, Emma Norton, responsable legal de la organización de Derechos Humanos Liberty, afirmó a medios locales que en los casos en los que se haya incurrido en actividades ilegales en el Reino Unido, los sospechosos deberían ser juzgados en este país, "no enviados a cortes extranjeras ante sistemas judiciales no familiares".



"Esto es especialmente importante en casos que atañen a personas vulnerables como Lauri Love", agregó la letrada, que se mostró "encantada de que esta corte haya reconocido la vulnerabilidad" del supuesto hacker, así como las "consecuencias potencialmente catastróficas" que su extradición habría conllevado.



El padre de Love, el reverendo Alexander Love, ya alertó de que su hijo "temía por su vida" al no sentirse capaz de afrontar el trauma de ser enviado a Estados Unidos.



jamj