Gyra, una de las gatitas más peligrosas del mundo.

Puede que la foto de Gyra sea lo más tierno que veas hoy, pero lo cierto es que se trata de una de las gatitas más peligrosas del mundo.

La pequeña es un gato patinegro (Felis nigripes), el gato salvaje más mortífero del mundo según la nueva serie Grandes felinos, de la BBC. Además, es el gato montés más pequeño de África y el segundo gato montés más pequeño del mundo (el gato salvaje más pequeño es el manchado oxidado).

De acuerdo con la información presentada en la serie, un gato adulto de esta especie mide alrededor de 14 a 20 pulgadas de largo (sin contar su cola) y pesa sólo alrededor de 2 a 5 libras.

Aunque Gyra y el resto de su especie se asemejen a los gatos doméstico, son tan feroces como los más peligrosos leones.

La felina ha cautivado a miles en redes sociales luego de aparecer en el segundo episodio de Grandes felinos, donde los espectadores pudieron ver su jornada de 20 millas de caminata en la noche en busca de presas.

Según la BBC, el gato patinegro consigue capturar a sus presas el 60 por ciento de las veces, lo que lo convierte en el gato más letal de todos.

