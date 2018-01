Piden embargar casa de playa a ex presidente de Guatemala

Guatemala

La Fiscalía de la Unidad de Extinción de Dominio solicitó una "acción de extinción de dominio" de una lujosa casa de playa del ex presidente de Guatemala Otto Pérez Molina, con un valor estimado de 7 millones de quetzales (1 millón de dólares), informó el Ministerio Público (MP).

La solicitud, conformada por mil 732 folios, da cuenta de que el inmueble estuvo inscrito a nombre de la empresa Construcciones y Caminos, S.A. y posteriormente fue trasladada a la sociedad anónima Ecoark, ambas vinculadas con Pérez Molina.

La casa, ubicada en la playa de la aldea El Garitón, Taxisco, Santa Rosa (sur del país), fue adquirida en 2013 con los aportes de varios ex funcionarios del gobierno (2012-2015), según las pesquisas.

Los implicados en el caso llamado "La Cooperacha" (coloquialmente aporte) son los ex ministros de Defensa Manuel López Ambrosio y Noé Anzueto, de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, de Energía Érick Archila, de Gobernación Mauricio López Bonilla y el ex presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios Rodríguez.

Según la Fiscalía, los ex funcionarios entregaron alrededor de 2.63 millones de dólares para la compra de 3 regalos para el ex presidente: la lujosa vivienda en la playa, una lancha Yamaha Gradyt White y un helicóptero; además de un bien en la bahía Pristine, en Roatán, Honduras, para la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

El ex presidente Molina está en prisión preventiva desde 2015 por varios casos de corrupción.

El Ministerio Público también indicó que este jueves le entregó a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) una finca ubicada en Boca Ancha, departamento de Izabal, también propiedad de Pérez Molina.

En 2013 se había concretado la compra-venta de este terreno, "el cual fue pagado por varias sociedades por un valor de un 1 de quetzales (132.240 dólares)", indicó la Fiscalía.





jamj