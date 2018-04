Nace gorila en peligro de extinción en zoológico de EU

Un gorila occidental de las tierras bajas, especie en peligro de extinción, nació el pasado fin de semana en el zoológico de Washington, confirmaron sus cuidadores.

"Moke", que significa pequeño, es el primer bebé gorila que nace en los últimos nueve años en el zoológico de la capital estadunidense, en donde su madre, "Calaya", de 15 años, fue monitoreada con ultrasonidos durante todo el embarazo.

Según el Zoológico Nacional Smithsonian, "Calaya" y "Baraka", el macho de 26 años y padre de "Moke", se aparearon en el verano de 2017 siguiendo el Plan de Supervivencia de Especies (SSP, por sus siglas en inglés) de la Asociación de Zoológicos y Acuarios de Estados Unidos.

El personal de cuidado animal "ha observado a 'Calaya' amamantando al bebé" y ha concluido que "existe una alta posibilidad de que el recién nacido prospere en tanto su madre, que es primeriza y fue instruida para hacerlo, cree un vínculo con él".

"El nacimiento de este gorila occidental de tierras bajas es muy especial y significativo no solo para nuestra familia del zoológico sino también para esta especie en peligro crítico de extinción", dijo la cuidadora de primates, Meredith Bastian.

❤️🦍 We're thrilled to share western lowland gorilla Calaya gave birth to a male at 6:25 p.m. 4/15. His name, Moke, means “junior” or “little one” in the Lingala language. Keepers report that Calaya has been caring for her infant & are optimistic he will thrive. #GorillaStorypic.twitter.com/qeoJgw57gi