Actriz acusa a Bush padre de manoseo; era broma, contesta

Washington

El ex presidente de Estados Unidos George Bush padre emitió un comunicado para disculparse con una actriz que le acusó de manosearla en la presentación de una serie televisiva.

La disculpa fue emitida a través de un comunicado publicado por un portavoz de Bush y difundido por el Daily Mail y el New York Daily News.

"El presidente Bush nunca, bajo ninguna circunstancia, causaría intencionalmente a alguien angustia, y él se disculpa sinceramente si su intento de bromear ofendió a la señora Lind", dice el texto que no desmiente los señalamientos.

Heather Lind, de 34 años, dijo que el incidente ocurrió hace cuatro años en un evento para promover una serie de televisión en la que actuaba, según el diario Daily Mail, que guardó una impresión de pantalla de una publicación de Instagram que la actriz escribió y luego borró.

Este es el último en una serie de señalamientos de acoso sexual contra poderosos hombres de distintos sectores, que siguió al caso del productor de Hollywood Harvey Weinstein, acusado de acosar y violar a actrices.

"Él no me dio la mano. Él me tocó atrás desde su silla de ruedas, con su esposa Barbara Bush a su lado. Me dijo un chiste picante", dijo Lind, quien aseguró que decidió compartir su historia tras ver a Bush, de 93 años, aparecer en el escenario durante un concierto en beneficio de las víctimas de huracanes que azotaron esta temporada el sur de Estados Unidos y el Caribe.

Según la actriz, Bush repitió su acción durante una sesión de fotos en el evento, mientras su esposa hacía un gesto con los ojos "como diciendo: 'no de nuevo'".

JOS