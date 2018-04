Hospitalizan a George Bush por una infección

El ex presidente de Estados Unidos George Bush, de 93 años, fue hospitalizado horas después del funeral de su esposa Barbara debido a una infección sanguínea, informó un portavoz.

La oficina del ex mandatario dijo en un comunicado que Bush había sido llevado al Hospital Metodista de Houston la madrugada del domingo, horas después de despedirse de su esposa, fallecida el martes pasado y con quien estuvo casado durante 73 años.

Bush, presidente de Estados Unidos entre 1989 y 1993, saludó y estrechó la mano de numerosos invitados a la ceremonia, a la que asistieron cuatro ex mandatarios, incluidos él y su hijo George W. Bush.

"El presidente Bush fue ingresado en el Hospital Metodista de Houston ayer (domingo) por la mañana después de contraer una infección que pasó a su sangre", señaló el comunicado.



