Profesor desea en Twitter el genocidio blanco

Un investigador visitante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM deseó en redes sociales el genocidio blanco.

George Ciccariello-Maher, quien también es profesor en la Universidad de Drexel, fue citado a una reunión con los directivos del plantel educativo tras tuitear: "Lo único que quiero para Navidad es el genocidio blanco".

Tras el incidente y el revuelo en redes sociales, hizo privada su cuenta de Twitter.

Ciccariello-Maher, quien es blanco, es profesor adjunto de ciencias políticas en esa institución. En el website de la universidad estadunidense se le describe como un experto en "temas de raza y racismo".

En seis tuits Drexel condenó el acto como "totalmente inaceptable" y "profundamente perturbador". Dijo en un comunicado que "toma muy en serio esta situación" y que ha convocado al profesor a una reunión.

(6/6) We contacted Prof. Ciccariello-Maher today to arrange a meeting to discuss this matter in detail. https://t.co/UfJ01xnk2D