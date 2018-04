Funcionaria española dimite por supuesto robo de cosméticos

Una de las políticas de más renombre del gobernante Partido Popular dimitió de su cargo como presidenta de la Comunidad de Madrid, abriendo una nueva crisis en la formación conservadora del presidente Mariano Rajoy.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, anunció su renuncia horas después de aparecer en el video de un supuesto hurto de productos cosméticos en un supermercado de Madrid hace siete años.

📢 He renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid porque la izquierda radical no puede gobernar Madrid en contra de la voluntad que los ciudadanos expresaron en

las urnas. No podemos permitir que destruyan el gran proyecto que iniciamos hace tres años. pic.twitter.com/9Vkymm3qDx