Autor de 'Fire and Fury' agradece a Trump por impulsar ventas del libro

Michael Wolff, autor del libro que ha generado gran escándalo político al revelar detalles del mandato de Donald Trump y de la Casa Blanca, agradeció al presidente de Estados Unidos por impulsar las ventas de su trabajo.

“¿A quién envío la caja de bombones?”, preguntó sarcásticamente Wolff en declaraciones al programa Today Show de la NBC.

Here we go. You can buy it (and read it) tomorrow. Thank you, Mr. President.